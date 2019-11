Polizei Wuppertal

POL-W: SG - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und der Polizei: Intensive Ermittlungen ermöglichen vier Festnahmen - Drogen, Bargeld und Waffe sichergestellt

Wuppertal (ots)

Solingen - Am 21.11.2019 fanden in Solingen zwischen 16:00 und 24:00 Uhr Festnahmen und Durchsuchungen in insgesamt sechs Wohnungen statt. Nach länger andauernden Ermittlungen konnten die Beamten der EK "Clean" der Polizei Wuppertal vier Männer festnehmen, die im Verdacht stehen, gewerbs- und bandenmäßig mit Betäubungsmitteln gehandelt zu haben. Im Anschluss an die Festnahmen wurden insgesamt sechs Wohnungen durchsucht und neben Drogen (Marihuana, Haschisch und Kokain) auch 190.000,-EUR an Bargeld, eine Schusswaffe sowie weitere Hieb- und Stichwaffen sichergestellt. Die Gesamtmenge der sichergestellten Drogen beläuft sich auf circa 16 Kilogramm. Die tatverdächtigen Solinger im Alter von 21, 28, 29 und 30 Jahren, die bereits alle polizeilich bekannt sind, werden am heutigen Tage auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Haftrichter am Amtsgericht Solingen vorgeführt, der über die Anordnung der Untersuchungshaft zu entscheiden hat. Die umfangreichen Ermittlungen, auch zu der Herkunft der Drogen, dauern an. Das Gesetz sieht für entsprechende Taten einen Regelstrafrahmen zwischen fünf und 15 Jahren vor.

