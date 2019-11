Polizei Wuppertal

POL-W: W - Großer Polizei- und Feuerwehreinsatz in Wuppertal-Barmen

Wuppertal (ots)

Heute (20.11.2019) kurz nach zwölf Uhr mittags kam es zu einem Einsatz, der eine sehr große Anzahl an Feuerwehr- und Polizeikräften erforderlich machte. Mehrere Schüler einer Schule am Hohenstein in Wuppertal-Barmen klagten über gesundheitliche Probleme. Um die Feuerwehr bei ihren umfangreichen Maßnahmen zu unterstützen setzte die Polizei mehrere Dutzend Beamte ein, um den Verkehr im Bereich des Einsatzortes zu kanalisieren. Um zu klären, ob eine Straftat ursächlich für die gesundheitlichen Probleme der Schüler ist, untersucht die Kriminalpolizei den Einsatzort und führt Befragungen durch. (sw)

