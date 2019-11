Polizei Wuppertal

POL-W: W Verpuffung in Wuppertal-Vohwinkel

Wuppertal (ots)

Heute (19.11.2019), gegen 12:05 Uhr, kam es in der Kirchhofstraße in Wuppertal-Vohwinkel zu einer Verpuffung. Zeugen meldeten einen lauten Knall und zerborstene Fenster an einem Mehrfamilienhaus. Zwei Personen zogen sich Verletzungen zu. Am Haus entstand ein hoher, noch nicht bezifferter Sachschaden. Um die Ursache der Verpuffung ermitteln zu können, wird ein Sachverständiger von der Polizei für die weiteren Ermittlungen einbezogen. (sw)

