Polizei Wuppertal

POL-W: W Raub auf Kiosk in Wuppertal-Barmen

Wuppertal (ots)

Am 16.11.2019, gegen 20:45 Uhr, kam es auf der Schönebecker Straße in Wuppertal-Barmen zu einem Raub auf einen Kiosk. Zwei etwa 20-Jährige drohten dem Mitarbeiter mit einer Schusswaffe und forderten Geld und Zigaretten. Mit ihrer Beute flüchteten die Täter in die Esmarchstraße. Beide sind circa 20 Jahre alt. Sie waren schwarz gekleidet und hatten sich die Gesichter maskiert. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (sw)

Rückfragen bitte an:



Polizei Wuppertal

Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0202/284 2020

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell