Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, gefährliche Körperverletzung

Rheine (ots)

Am Montagabend (21.10.) ist die Polizei zu zwei Schlägereien gerufen worden, die möglicherweise im Zusammenhang stehen.

Gegen 22.15 Uhr ist die Polizei zu einer Pizzaria an der Breite Straße gerufen worden. Ersten Aussagen zufolge, hatten vier oder fünf Männer versucht, sich Zugang zu den privaten Räumlichkeiten des Pizzariabesitzers zu verschaffen. Als ihnen dies verweigert wurde, griffen sie den Besitzer, dessen Frau und dessen Sohn an. Sie schlugen und bewarfen sie mit Gegenständen und verletzten sie dabei leicht. Danach flüchteten sie vom Einsatzort. Drei der Angreifer hatten nach Aussagen der Geschädigten ein arabisches Aussehen. Zwei von ihnen trugen einen Bart und waren dunkel gekleidet. Der Dritte trug ein weißes Oberteil. Gegen 23.10 Uhr wurden die Beamten zur Matthiasstraße gerufen. Hier war es zu einer Auseinandersetzung gekommen, an der etwa 20 Personen beteiligt waren. Als sich die Polizei dem Einsatzort näherte, flüchteten alle Beteiligten in unterschiedliche Richtung. Ein 22-jähriger Mann konnte vor Ort festgehalten werden. Der Mann war leicht verletzt. Wie sich im Nachhinein herausstellte, lag gegen den 22-Jährigen ein Haftbefehl vor. Er wurde vorläufig festgenommen. Im Zuge der weiteren Fahndung konnte die Polizei die Personalien von mehreren geflüchteten Personen feststellen. Darunter auch Personen, die an der Auseinandersetzung in der Pizzaria beteiligt waren. Die genauen Abläufe und Hintergründe der Taten sind Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell