Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel, Sachbeschädigungen

Hörstel (ots)

Am Sonntagmorgen (20.10.2019), gegen 09.00 Uhr, sind auf dem Parkplatz und dem Gelände einer Firma an der Tecklenburger Straße mehrere Sachbeschädigungen festgestellt worden. Es wurden diverse Hinweisschilder demoliert, vier Firmenfahrzeuge und ein Privatfahrzeug beschädigt, eine Scheibe des Gebäudes eingeworfen, diverse am Gebäude montierte Halterungen abgerissen und zudem die dortige Bushaltestelle demoliert. Derzeit liegen keine Hinweise auf die Verursacher vor. Der Gesamtschaden an dem Firmenareal für Teichanlagen wird auf cirka 5.000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise bitte unter Telefon 05971/938-4215.

