Polizei Wuppertal

POL-W: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal zum heutigen Einsatz wegen des Tatvorwurfs des gewerbsmäßigen Betruges bei Gebäudefinanzierungen

Wuppertal (ots)

Die Staatsanwaltschaft Wuppertal hat am heutigen Tage Durchsuchungsbeschlüsse durch die Polizei Wuppertal vollstrecken lassen. Gegenstand des Verfahrens ist der Verdacht, dass durch zwei Beschuldigte Interessenten von Immobilienkäufen gezielt angesprochen und als Kunden an die Stadtsparkasse Solingen herangeführt worden sind. Einer der Beschuldigten soll gegenüber der Stadtsparkasse als Vermittler aufgetreten und die Kreditwünsche dort vorgetragen haben. Um eine Bonität der durchweg kaum solventen Interessenten vorzutäuschen sollen bei der Stadtsparkasse von den Beschuldigten gefälschte Gehaltsbescheinigungen eingereicht worden sein. Es besteht darüber hinaus der Verdacht, dass die Manipulationen von einem 38 Jahre alten Bankmitarbeiter erkannt und gedeckt worden sind. In den derzeit untersuchten Kreditgeschäften soll der Stadtsparkasse ein Schaden in einer Größenordnung von rund 14 Millionen Euro entstanden sein. Am heutigen Tage sind seit 6.00 Uhr morgens insgesamt 34 Objekte in Solingen, Duisburg, Düsseldorf, Lörrach, Haan, Wuppertal, Witten, Herne, Velbert, Essen, Köln, Bedburg, Leonberg, Herten und Bottrop durchsucht worden. Hierunter befanden sich auch die Geschäftsräume zweier Unternehmen in Solingen. Aufgefunden wurden eine Vielzahl schriftlicher Unterlagen und Datenträger. Die Auswertung der Beweisstücke wird in Kürze beginnen und einige Zeit in Anspruch nehmen. Weitergehende Auskünfte können derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen nicht erteilt werden.

Rückfragen bitte an:



Staatsanwaltschaft Wuppertal

Herr Oberstaatsanwalt

Wolf-Tilman Baumert

0202/5748-410

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell