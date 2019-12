Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 191216-3: Zahl der Wohnungseinbrüche steigt - Rhein-Erft-Kreis

Rhein-Erft-Kreis (ots)

In der vergangenen Woche (50. KW) verzeichnete die Polizei 29 Wohnungseinbrüche, sieben davon blieben im Versuch stecken.

In der Zeit zwischen dem 09. und dem 15. Dezember verzeichnete die Polizei insgesamt 29 angezeigte Wohnungseinbrüche. Sieben davon blieben im Versuchsstadium. Von zwei Fällen möchten wir nachfolgend berichten:

Am Samstag (14. Dezember) hörte der Bewohner (33) eines Mehrfamilienhauses in der Hauptstraße in Frechen um 14:30 Uhr verdächtige Geräusche im Hausflur und ging diesen nach. Er öffnete die Wohnungstür und sah zwei Männer, die soeben versuchten, die Wohnungstür der 82-jährigen Nachbarin gewaltsam zu öffnen. Als die Einbrecher den Zeugen bemerkten, flüchteten sie über den Hausflur ins Freie.

Ein Täter ist 25-30 Jahre alt, 170 bis 175 Zentimeter groß und von schlanker Statur. Er hatte eine dunkle Hautfarbe und war komplett schwarz gekleidet. Der Mitttäter ist 60 bis 65 Jahre alt, 175 bis 180 Zentimeter groß und ebenfalls von schlanker Statur. Auch er war komplett schwarz gekleidet.

Bei einer späteren Nachschau im 18-Parteien-Haus fiel auf, dass nicht nur die Tür der 82-Jährigen Aufbruchspuren aufwies, sondern auch die Fluchttür von den Tätern angegangen wurde.

Am Sonntag (15. Dezember) hörte der Bewohner eines Hauses in der Brauweilerstraße in Pulheim um 13:50 Uhr verdächtige Geräusche. Auch in diesem Fall öffnete ein Unbekannter die Tür und trat dann jedoch die Flucht an. Beschreiben konnten die Bewohner den Unbekannten nicht.

Die Polizei rät, vor dem Verlassen der eigenen vier Wände sämtliche Türen und Fenster zu schließen oder, wie in den genannten Fällen, selbst bei Anwesenheit aufmerksam zu bleiben. Zögern Sie nicht und wählen Sie aus sicherer Distanz den Notruf 110 der Polizei.

Alles rund um den Wohnungseinbruch finden Sie hier: https://rhein-erft-kreis.polizei.nrw/wohnungseinbruchradar (bm)

