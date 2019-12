Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 191216-2: Jugendliche beraubt - Wesseling

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein mit einem Messer bewaffneter Jugendlicher forderte zwei 16- und 18-Jährige auf, die Taschen zu leeren.

Am Freitag (13. Dezember) traten fünf Jugendliche (vier männlich, eine weiblich) um 23:40 Uhr an zwei junge Männer heran (16/18), die an der Straße "Auf dem Rheinberg" nach einer Feier auf weitere Jugendliche warteten. Einer aus der Gruppe, der mit einem Camouflage-Jogginganzug bekleidet war, zog ein Messer und forderte die Wartenden auf, die Taschen zu leeren. Dem kamen beide nach. Der 18-Jährige übergab seine Jacke. Mit der Beute flüchteten die Fünf in Richtung Rhein.

Der Haupttäter ist 16 bis 18 Jahre alt und 175 Zentimeter groß. Er war von breiter Statur, hatte braune Augen und ein breites Gesicht. Die Haare trug er mit einem Mittelscheitel. Bekleidet war er mit einem Camouflage - Jogginganzug.

Ein anderer aus der Gruppe ist 16 bis 18 Jahre alt und 185 Zentimeter groß. Er trug einen Dreitagebart und war von schlanker Statur. Bekleidet war er mit einer schwarzen Daunenjacke, einer Jogginghose, einer Kappe oder einer schwarzen Kapuzenjacke mit aufgezogener Kapuze.

Das Mädchen aus der Gruppe ist 16 bis 18 Jahre alt, 165 Zentimeter groß und trug dunkle hüftlange Haare. Sie hatte helle Augen und Sommersprossen. Sie trug dunkle Kleidung.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 23 in Brühl unter Telefon 02233 52-0 entgegen. (bm)

