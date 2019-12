Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg, Rohrbach: Einbruch in Bäckereifiliale, Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

In der Rathausstraße kam es in der Zeit von Donnerstag, 18:15 Uhr bis Freitag, 05:00 Uhr zu einem Einbruch in eine Bäckereifiliale.

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter verschafften sich, vermutlich durch Aufhebeln der Eingangstüre, Zugang zum Geschäft. Dort durchsuchten der oder die Täter mehrere Räume. In einem Raum wurde ein Tresor aus der Verankerung gerissen und komplett entwendet. Der Tresor ist ca. 40 x 30 cm groß, in ihm befanden sich mehrere Hundert Euro.

Zeugen oder Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und oder Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd unter 06221 3418-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Oliver Münsterteicher

Telefon: 0621 174-1115

E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell