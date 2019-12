Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Drei Schwerverletzte bei Unfall auf der L 302

Engelskirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung Madonna / L 302 haben sich heute Morgen (13. Dezember) drei Fahrzeuginsassen schwere Verletzungen zugezogen. Eine 66-Jährige aus Engelskirchen wollte mit ihrem Peugeot gegen 09.20 Uhr von der Straße Madonna nach links in Richtung Bickenbach abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Mercedes, dessen Fahrer auf der L 302 in Richtung Autobahn unterwegs war. Die 66-Jährige sowie die Insassen des Mercedes, ein 77-jähriges Ehepaar aus Lindlar), erlitten bei dem Unfall schwere Verletzungen; sie wurden jeweils mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden schwer beschädigten Autos mussten abgeschleppt werden.

