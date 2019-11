Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bad Sassendorf - Schwerverletzte nach Verkehrsunfall

Bad Sassendorf (ots)

Gestern Abend, gegen 19.15 Uhr, befuhr eine 28-jährige Autofahrerin vom Möhnesee die L746 aus Richtung Ostinghausen kommend in Richtung Weslarn. Circa einen Kilometer nach dem Ortsausgang von Ostinghausen kam sie mit ihrem Wagen in einer Linkskurve auf den Grünstreifen und anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei prallte sie mit der Front ihres Autos gegen einen Baum. Sie wurde schwer verletzt mit dem Rettungswagen in ein Soester Krankenhaus gebracht. Die Polizei bilanziert den Sachschaden auf schätzungsweise 24.500 Euro. (reh)

