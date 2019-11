Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Hund brachte Radfahrer zu Fall

Werl (ots)

Am Dienstagabend, gegen 20.45 Uhr, befuhr ein 68-jähriger Radfahrer aus Werl die Steinerstraße. Als er in die Straße Steinergraben abbiegen wollte, querte ein nicht angeleinter Hund seine Fahrbahn. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste er so stark, dass er von seinem Rad stürzte. Der mutmaßliche Hundehalter half dem 68-Jährigen noch auf und richtete den beschädigten Lenker des Rades. Da der Werler keine Schmerzen verspürte trennten sich die Wege der Beiden. In der Nacht fuhr der Radfahrer dann doch noch in ein Krankenhaus, da er zunehmend Schmerzen hatte. Die Polizei bittet nun den Hundehalter oder auch weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02922-91000 zu melden. (reh)

