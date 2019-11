Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Fahrerflucht in der Bahnhofstraße

Lippstadt (ots)

Der geparkte schwarze Seat Ibiza eines Rietbergers wurde gestern, in der Zeit zwischen 7.40 Uhr und 15.15 Uhr, in der Bahnhofstraße in Lippstadt durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Nach seiner Rückkehr zum Wagen stellte der Rietberger eine frische Delle an der Heckstoßstange fest. Die Polizei schätzt den Schaden auf 1.500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

