Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - "Jackpot" bei Verkehrskontrolle

Germersheim (ots)

Am Freitag, den 28.02.2020, gegen 14:10 Uhr, wurde ein schwarzer Pkw Seat Ibiza in der Germersheimer Posthiusstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der 27jährige Fahrzeugführer war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, zudem war der Pkw nicht zugelassen. Alkohol und Betäubungsmittel hatte er auch konsumiert, so dass ihm im Nachgang eine Blutprobe entnommen wurde. Und es gab ja auch noch den 31jährigen Beifahrer, der mit Haftbefehl gesucht wurde. Er führte einen Rucksack mit diversen Betäubungsmitteln und einer Luftpistole mit sich. Weiterhin auch noch diverses Diebesgut, dass verschiedenen Straftaten zugeordnet werden konnte. Der 31jährige wurde am Folgetag beim AG Landau vorgeführt und kam in Haft.

