Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen

Innenministerium NRW: Minister Reul beim Verkehrssicherheitstag

40217 (ots)

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen,

Telefonieren und Texten während der Fahrt erhöht das Unfallrisiko er- heblich. Alleine Telefonieren ist so gefährlich wie das Fahren mit mehr als 0,8 Promille Alkohol im Blut. Immer wieder kommt es zu schweren Unfällen. Deshalb ist das Thema Ablenkung ein Schwerpunkt bei der Verkehrsunfallbekämpfung der nordrhein-westfälischen Polizei. Um das Thema Ablenkung mehr ins Bewusstsein zu bringen, ist Minister Herbert Reul am morgigen Mittwoch, dem 16. Oktober, in Grevenbroich beim Verkehrssicherheitstag des ADAC zu Gast.

Zeit: Mittwoch, 16. Oktober 2019, 11:00 Uhr Ort: Fahrsicherheitszentrum ADAC, Elfgener Dorfstraße 1, 41515 Grevenbroich

Zur Berichterstattung laden wir herzlich ein.

Mit freundlichen Grüßen

Pia Leson Stellvertretene Pressesprecherin

Rückfragen bitte an:



Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen



Telefon: 0211/8712301

E-Mail: pressestelle@im.nrw.de

http://www.im.nrw.de/

Original-Content von: Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen, übermittelt durch news aktuell