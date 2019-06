Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Küche ausgebrannt

Erkelenz (ots)

Bei einem Brand in einem Wohnhaus an der Elbinger Straße wurde am 17. Juni (Montag), gegen 12.18 Uhr, ein 87-jähriger Mann verletzt. Während der Essenszubereitung war in der Küche des Erkelenzers Feuer ausgebrochen. Durch die Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Der Mann zog sich Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde er stationär aufgenommen. Die Höhe des am Haus entstandenen Schadens wird noch ermittelt.

