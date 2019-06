Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Motorradfahrer flüchtet nach Verkehrsunfall

Erkelenz (ots)

Eine 40-jährige Frau aus Erkelenz fuhr am Montag, 17. Juni, gegen 19.35 Uhr, mit ihrem Pkw Mazda auf der Bundesstraße 57 aus Richtung Granterath kommend in Richtung Kreisverkehr B57/Luxemburger Straße. Auf dem Beifahrersitz befand sich ihr 11-jähriger Sohn. Kurz vor dem Kreisverkehr bremste die Erkelenzerin verkehrsbedingt. Ein Motorradfahrer, der hinter ihrem Fahrzeug in gleicher Richtung unterwegs war, bemerkte dies offenbar nicht rechtzeitig und prallte mit seinem Zweirad gegen das Heck des Fahrzeugs. Er stürzte zu Boden und verlor dabei seinen Helm. Unmittelbar danach sprang er wieder auf, zog den Helm auf und fuhr mit seinem Motorrad über den Gehweg davon. Die 40-Jährige sowie ihr 11-jähriger Sohn erlitten leichte Verletzungen und suchten selbstständig ein Krankenhaus auf, um sich behandeln zu lassen. Das Motorrad des Unbekannten hatte ein Neusser Kennzeichen (NE-) und es handelte sich vermutlich um ein Zweirad der Marke Honda. Wer hat den Unfall beobachtet und sich bislang nicht bei der Polizei gemeldet? Wer kann Hinweise zur Identität des unbekannten Motorradfahrers geben? Zuständig ist in diesem Fall das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg, Telefon 02452 920 0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell