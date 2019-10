Innenministerium NRW: Einladung zum Presse- und Fototermin Neue Datenträger-Spürhunde bei der Polizei

Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen

Minister Herbert Reul stellt am kommenden Dienstag (15. Oktober 2019) die neuen Datenträger-Spürhunde der Polizei vor. Die fünf Rauschgiftspürhunde wurden von ihren Trainern in den vergangenen Monaten zusätzlich darin ausgebildet, CD´s, Festplatten, Speicherkarten, USB-Sticks, Smartphones und SIM-Karten zu erschnüffeln. Die Hunde werden bei diesem Termin in einer "Tatortwohnung" vorführen, was sie in den vergangenen Wochen gelernt haben. Die Ausbildung der Hunde ist eine Konsequenz aus dem Fall Lügde, wo ein Datenträger-Spürhund der Justiz angefordert werden musste und gute Dienste geleistet hat.

Zeit: Dienstag, 15. Oktober 2019, 10:00 Uhr Ort: Bildungszentrum Neuss des Landesamtes für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten (LAFP) Humboldtstraße 2 41468 Neuss

