Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Radfahrerin schwer verletzt

Bad Bentheim (ots)

Am Sonntagnachmittag ist es an der Straße im Sieringhoek zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 75-jährige Pedelecfahrerin wurde dabei schwer verletzt. Sie wollte gegen 15 Uhr die Fahrbahn in Richtung Vennweg überqueren und übersah dabei einen Motorradfahrer. Dieser wich aus, touchierte aber noch das Vorderrad Seniorin. Diese stürzte und musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der Motorradfahrer blieb unverletzt.

