Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emlichheim - Älterer Mann in silbernem Auto gesucht

Emlichheim (ots)

Am Freitagabend ist es gegen kurz nach 19 Uhr auf der Lager Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein bislang unbekannter Mann hatte in der Fahrbahnverengung kurz vor der Straße Hohenhorst einer Frau den Vorrang genommen. Diese wich mit ihrem Auto aus und stieß dabei gegen den Bordstein. Dabei entstand ein Schaden am Auto. Der ältere Herr fuhr in seinem silbernen Auto unerlaubt weiter. Hinweise nimmt die Polizei Emlichheim unter der Telefonnummer (05943)92000 entgegen.

