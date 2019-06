Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Sattelzugmaschine fährt in Stadland

OT Schwei auf Transporter auf

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, dem 12.06.2019 gegen 08.30 Uhr, kam es auf der B 437 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Sattelzug und einem Transporter. Der Transporter befuhr die B 437, aus Richtung Rodenkirchen kommend, in Richtung Varel. Ca. 1,5 km vor der Kreuzung in Schwei musste der Fahrer des Transporters verkehrsbedingt anhalten. Dieses bemerkte der Fahrer des hinterherfahrenden Sattelzuges zu spät und fuhr auf den Transporter auf. Verletzt wurde durch den Zusammenstoß niemand, allerdings entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro.

