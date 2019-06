Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Diebstahl aus Kleintransporter +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Unbekannte Täter haben am Dienstag, 11. Juni 2019 die Scheibe eines Kleintransporters eingeschlagen und ein Smartphone entwendet.

Der Transporter wurde um 11:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Seestraße in Delmenhorst abgestellt. Als der 54-jährige Geschädigte um 12:30 Uhr zum Transporter zurückkehrte, stellte er fest, dass eine Scheibe auf der Fahrerseite eingeschlagen war. Durch die entstandene Öffnung konnten die Täter in das Fahrzeug greifen und die Fahrertür öffnen. Aus dem Fahrgastraum entwendeten sie dann das Smartphone. Der entstandene Sachschaden am Transporter wurde auf 150 Euro beziffert.

Wer Hinweise zu möglichen Tätern geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 04221/1559-0 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen (682310).

