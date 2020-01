Polizei Wuppertal

POL-W: RS- Nachbar hilft Bewohnern aus verrauchter Wohnung

Wuppertal (ots)

Gestern Abend (13.01.2019, 18:45 Uhr) kam es zu einem Wohnungsbrand an der Emil-Rittershaus-Straße in Remscheid. Nachbarn des Zweifamilienhauses alarmierten die Polizei und die Feuerwehr. Bei Eintreffen der Rettungskräfte hatte ein 63-jähriger Anwohner bereits allen in der Wohnung befindlichen Personen mit einer Leiter das Verlassen des Brandortes ermöglicht. Die Feuerwehr konnte den Brand, der vermutlich im Bereich des Küchenherdes ausbrach, schnell löschen. Drei Bewohner (12, 16, 20) erlitten leichte Verletzungen. Sie mussten mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Wohnung ist derzeit unbewohnbar. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache ist nun Aufgabe der Kriminalpolizei. (weit)

