POL-WHV: Angezeigte versuchte räuberische Erpressung in Wilhelmshaven - ältere Dame soll dem Opfer geholfen haben - Polizei bittet darum, sich zu melden und sucht drei Täter

Wilhelmshaven (ots)

wilhelmshaven. In der Nacht zum Donnerstag, 10.10.2019, wurde die Polizei von einem Zeugen alarmiert, weil in der Werftstraße, Höhe Hausnummer 113, eine verletzte Person an der Bushaltestelle sitzen würde.

Die in der Werfstraße eintreffenden Beamten trafen auf einen 40-Jährigen, der sinngemäß angab, Opfer einer versuchten räuberischen Erpressung geworden zu sein.

Nach bisherigem Sachstand sollen drei aus Richtung Lessingstraße kommende Männer gegen Mitternacht den 40-jährigen nach Geld gefragt haben. Zu diesem Zeitpunkt saß er bereits an der Bushaltestelle. Nachdem er die Frage nach dem Geld verneint hätte, sei er aufgefordert worden, sein Bargeld auszuhändigen. Da er aber nur Kleingeld für einen Bus gehabt hätte, sollen die drei Personen ihn schließlich geschlagen und getreten haben.

Nach den Angaben des Opfers soll im weiteren Verlauf eine ältere weibliche Person vor Ort erschienen sein, woraufhin die Personen in Richtung Bremer Straße flüchteten.

Zum jetzigen Ermittlungsstand ist lediglich bekannt, dass die unbekannten Täter ca. 40 Jahre alt gewesen sein sollen. Das Opfer musste aufgrund der Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Zur weiteren Aufklärung dieser angezeigten Tat sucht die Polizei nach Zeugen. Insbesondere wird die zu Hilfe eilende Dame gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

