POL-E: Mülheim a.d. Ruhr: Ladendieb entwendet Ring aus Juweliergeschäft - Fotofahndung - Polizei sucht Hinweise zum Tatverdächtigen

Essen (ots)

45472 E.-Heißen: Ein mutmaßlicher Ladendieb entwendete am 22. Mai 2019 gegen 10 Uhr einen Ring aus einem Juweliergeschäft am Humboldtring. In einem günstigen Augenblick betrat der Unbekannte das Juweliergeschäft. Als eine Mitarbeiterin den Mann ansprach, antwortete er, dass er etwas kaufen wolle. Doch dann entfernte er sich aus dem Laden. Sofort bemerkte die Mitarbeiterin den Diebstahl eines hochwertigen Rings. Als sie dem Tatverdächtigen hinterher lief, war er bereits verschwunden. Eine Videoüberwachung zeichnete Lichtbilder des mutmaßlichen Ladendiebs auf. Mit diesen Bildern fahndet die Polizei nun nach dem Unbekannten. Hinweise zu der Identität und dem Aufenthaltsort des Mannes nimmt das Kriminalkommissariat 35 unter der Telefonnummer 0201/829-0 entgegen. /JH

