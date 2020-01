Polizei Wuppertal

POL-W: W Raub auf Tankstelle in Langerfeld

Wuppertal (ots)

Gestern (13.01.2020), gegen 20:20 Uhr, kam es in Wuppertal zu einem Raub auf eine Tankstelle an der Langerfelder Straße. Ein bislang Unbekannter drohte der 48-jährigen Mitarbeiterin mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Bargeld. Mit seiner Beute flüchtete der Mann in Richtung Badische Straße. Er ist circa 20 Jahre alt und 165 cm groß. Bei der Tat trug er eine schwarze Steppjacke mit Kapuze, eine dunkelgrüne Sporthose und dunkle Sportschuhe. Er hat eine dunklere Hautfarbe. Die Beute transportierte er in einer roten Plastiktüte mit weißem Muster. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (sw)

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal

Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0202/284 2020

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell