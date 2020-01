Polizei Wuppertal

POL-W: RS Unfallflucht in Remscheid - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Samstag (11.01.2020), gegen 16:05 Uhr, kam es in Remscheid zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 31-Jährige fuhr mit ihrem VW auf der Freiheitstraße. Als sie den Fahrstreifen wechselt, kam es zum Zusammenstoß mit einem bislang unbekannten Fahrzeug. Die Frau zog sich dabei eine leichte Verletzung zu. Ihr 38-jähriger Beifahrer blieb unverletzt. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen Pickup-Transporter handeln. Am Fahrzeug der 31-Jährigen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (sw)

