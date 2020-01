Polizei Wuppertal

POL-W: W Brand in Wuppertal-Vohwinkel

Wuppertal (ots)

Heute (13.01.2020), in den frühen Morgenstunden, gegen 00:30 Uhr, kam es in der Edith-Stein-Straße in Wuppertal-Vohwinkel zu einem Feuer in einer Wohnung. Dabei brannte es im Appartement eines Hauses, das als kommunale Unterbringungseinrichtung genutzt wird. Die brennende Matratze konnte von der Feuerwehr schnell gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, um die Ursache des Feuers und die Höhe des Sachschadens zu klären. (sw)

