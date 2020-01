Polizei Wuppertal

POL-W: SG- Opelfahrerin stieß mit Fußgängerin zusammen

Wuppertal (ots)

Auf der Neuenhofer Straße in Solingen kam es gestern, 09.01.2020, gegen 14:00 Uhr, zu einem Unfall mit einer schwerverletzten Fußgängerin. Eine 76-jährige Opelfahrerin bog mit ihrem Fahrzeug von einem Grundstück in den fließenden Verkehr auf der Neuenhofer Straße ein. Sie beabsichtigte im weiteren Verlauf in Richtung Neuenkamper Straße zu fahren. Beim Einbiegevorgang übersah sie offenbar eine Fußgängern (56), die die Neuenhofer Straße überqueren wollte. Bei dem Zusammenstoß erlitt die Fußgängerin schwere Verletzungen, die einen Transport in ein Krankenhaus nötig machten. (weit)

