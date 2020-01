Polizei Wuppertal

POL-W: RS - Brand eines Zoomarktes in Remscheid

Wuppertal (ots)

Am 04.01.2019, gegen 20:10 Uhr, bemerkte ein Nachbar den Brand eines Zoofachmarktes an der Straße Neuenteich in Remscheid. Der eingesetzten Feuerwehr gelang es den Brand gegen 23:30 Uhr zu löschen. In der Zoohandlung kam durch das Feuer und die Rauchgase eine große Anzahl von Kleintieren ums Leben. Zudem entstand ein Gebäudeschaden in Höhe von circa 100.000 Euro. Der Brandursachensachverständigen geht nach seiner Untersuchung von Brandstiftung aus. Zeugen werden gebeten sich unter der 0202/2840 bei der Polizei zu melden. (jb)

