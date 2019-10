Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Polizei sucht Zeugen nach PKW-Diebstahl

SChüttorf (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Samstag in der Steinstraße einen silbergrauen Mercedes CLK entwendet. Das Fahrzeug stand während der Tatzeit auf dem Parkplatz der evangelisch-reformierten Kirche und war mit einem Kennzeichen aus Osnabrück (OS-)versehen. Der PKW wurde am Sonntag auf einem Parkplatz des Ferienresorts Bad Bentheim in der Straße Gut Langen wieder aufgefunden. An dem Fahrzeug befand sich ein Frontschaden. Zudem war der vordere linke Reifen so stark beschädigt, dass dieser nur noch auf der Felge gefahren wurde.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Diebstahls. Zudem dürften die Schäden an dem PKW von einem derzeit polizeilich nicht bekannten Unfall stammen.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer (05921)3090 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ines Kreimer

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 - 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell