Polizei Wuppertal

POL-W: RS - Geldautomatensprengung vermutlich ohne Beute

Wuppertal (ots)

Remscheid - Gegen 4:40 Uhr verschafften sich mehrere unbekannte Täter gewaltsam Einlass in das Brücken-Center in der Presover Straße. Dort suchten sie den Geldautomatenraum der Sparkasse im Inneren auf. Mit Hilfe von eingeleitetem Gas sprengten die Täter wenige Minuten später einen Geldautomaten. Die Sprengung richtete einen erheblichen Schaden an der Räumlichkeit und am Automaten an. Nach jetzigen Erkenntnissen wurde jedoch der Tresor nicht so beschädigt, dass Geld entnommen werden konnte. Zeugen werden gebeten sich unter der 0202/284-0 bei der Polizei zu melden. (jb)

