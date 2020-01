Polizei Wuppertal

POL-W: W - Vorbereitungen zur Geldautomatensprengung unterbrochen

Wuppertal (ots)

Wuppertal - Am frühen Montagmorgen (06.01.2019, 05:05 Uhr) drangen unbekannte Täter in eine Sparkassenfiliale in Heckinghausen ein. Nach ersten Erkenntnissen beabsichtigten sie einen der Geldautomaten zu sprengen. Sie rückten jedoch von ihrem Plan ab und verließen den Tatort ohne Beute und ohne eine Sprengung vorgenommen zu haben. Ein Zeuge nahm in der Folge einen Gasgeruch wahr und informierte Polizei und Feuerwehr. Die Täter ließen zwei Gasflaschen in der Filiale zurück. Die Kriminalpolizei ermittelt. Zeugen werden gebeten sich unter der 0202/2840 bei der Polizei zu melden.(jb)

