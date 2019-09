Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190911.4 Brunsbüttel: Diverse Hosen entwendet

Brunsbüttel (ots)

Besonders listig muss der Dieb gewesen sein, dem es gelungen ist, am Dienstag zur Mittagszeit diverse Hosen von einem Kleiderständer eines Bekleidungsgeschäftes in Brunsbüttel zu entwenden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Unbekannten geben können.

Im Zeitraum von 12.00 Uhr bis 14.30 Uhr bediente sich der Täter unberechtigterweise und unbemerkt an einem sich vor dem Geschäft in der Koogstraße befindenden Verkaufsständer. Er nahm sich 30 Jeans unterschiedlicher Marken im Gesamtwert von 900 Euro und verschwand. Da der Dieb die Kleidungsstücke vermutlich nicht ohne sichtbaren Aufwand hat davontransportieren können, gibt es möglicherweise Zeugen, die die Tat beobachtet haben. Diese sollten sich bei der Polizei in Brunsbüttel unter der Telefonnummer 04852 / 60240 melden.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell