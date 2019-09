Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190911.3 Heide: Gefährliche Körperverletzung durch Einsatz von Reizgas

Heide (ots)

In der Nacht zu heute haben Unbekannte Reizgas durch ein geöffnetes Fenster in eine Wohnung in Heide gesprüht. Mehrere Personen klagten im Anschluss über Beschwerden, eine Frau kam vorsorglich in ein Krankenhaus.

Gegen 01.45 Uhr hielten sich acht Männer und Frauen in einer Wohnung im Schumacherort auf. Während sie sich feiernd im Wohnzimmer befanden, hörten sie ein Zischen und verspürten kurz darauf Haut- und Augenreizungen sowie Atembeschwerden. Offensichtlich hatte jemand durch das nicht verschlossene Fenster ein Reizgas in dem Raum freigesetzt. Die Geschädigten verließen sofort die Räumlichkeiten und alarmierten Polizei und Rettung - von den Tätern fehlte jede Spur. Die Rettungskräfte versorgten die Geschädigten, eine 19-Jährige kam nach der Attacke in ein Krankenhaus.

Wer beziehungsweise wie viele Personen für das Freisetzen des Gases verantwortlich waren, ist bis jetzt unklar - ebenfalls das Motiv der Tat. Hinweise in dieser Sache nimmt die Heider Kripo unter der Telefonnummer 0481 / 940 entgegen.

Merle Neufeld

