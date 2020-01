Polizei Wuppertal

POL-W: RS- Räuber stachen mit Messer zu

Wuppertal (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (05.01.2019, gegen 00:10 Uhr) verletzten zwei Unbekannte einen 17-Jährigen auf der Hastener Straße in Remscheid. Der junge Mann befand sich zu Fuß auf dem Heimweg, als er in Höhe der Bushaltestelle "Schöne Aussicht" von hinten durch zwei Personen angegriffen wurde. Die Männer schlugen und traten ihn. Außerdem verletzten sie den Remscheider mit einem Messer am Arm. Die Räuber forderten von dem am Boden liegenden Jugendlichen seine Wertgegenstände und durchsuchten ihn. Ohne Beute erlangt zu haben verließen die Täter den Tatort. Eine Personenbeschreibung liegt bislang noch nicht vor. Das verletzte Opfer musste nach Erstversorgung am Tatort durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei sucht dringend nach Zeugen. Diese können sich unter der Rufnummer 0202/284-0 bei der Kriminalpolizei melden. (weit)

