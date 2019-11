Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Verkehrsunfall in Fechenheim. Eine Person tödlich verletzt.

Frankfurt am Main (ots)

(tka) Die Feuerwehr Frankfurt wurde heute, 20.11.2019, um 01.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall in den Wilhelmsbader Weg alarmiert. Bei dem Unfall waren 3 PKW beteiligt. Von der Feuerwehr wurde die Einsatzstelle abgesichert und auslaufende Betriebsmittel aufgenommen. Bei einem Fahrzeug war der Kraftstofftank beschädigt und musste vor Ort abgepumpt werden. Die verletzten Personen wurden vom Rettungsdienst versorgt, eine Person wurde durch den Unfall tödlich verletzt. Abschließend wurde zur Spurensicherung die Einsatzstelle für die Polizei ausgeleuchtet. Der Einsatz dauerte bis 06:00 Uhr an. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit 5 Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften vor Ort. Die Polizei hat die Unfallursachenermittlung aufgenommen.

