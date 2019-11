Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Wohnungsbrand am Weckmarkt, eine Person gerettet.

Frankfurt am Main (ots)

(tka) Heute Morgen, 17.11.2019, wurde die Feuerwehr Frankfurt um 8.10 Uhr zu einem Brand am Weckmarkt alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war eine Rauchentwicklung aus einer Wohnung im EG zu erkennen. Von der Feuerwehr wurden sofort Einsatzkräfte unter Umluftunabhängigen Atemschutzgerät in die betroffene Wohnung geschickt. Aus der Brandwohnung konnte eine Person gerettet werden, diese wurde dem Rettungsdienst zur Behandlung übergeben. Die Person wurde anschließend durch den Rettungsdienst in eine Klinik transportiert. Das Feuer konnte mit zwei Rohren zügig gelöscht werden. Im Anschluss der Löscharbeiten wurde die Wohnung mittels einem Motorlüfter entraucht. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst waren bis ca. 9.30 Uhr mit 22 Einsatzkräften vor Ort. Über die Schadenshöhe und die Brandursache können keine Angaben gemacht werden, die Polizei hat die Brandursachenermittlung aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:





Feuerwehr Frankfurt am Main

Informations- u. Kommunikationsmanagement

Timo Kahlheber

Feuerwehrstraße 1

60435 Frankfurt am Main

Telefon: 0170 / 338 2008 (PvD)

E-Mail: pressestelle.feuerwehr@stadt-frankfurt.de

Internet: http://www.feuerwehr-frankfurt.de

Original-Content von: Feuerwehr Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell