Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht vom 12.10.2019

Kreis Heinsberg (ots)

Delikte/Straftaten:

Erkelenz, versuchter Einbruchdiebstahl

Am 10.10.2019 (Do.), im Laufe des Tages, versuchten bislang unbekannte Täter, in ein Reihenhaus auf der Weezer Straße einzubrechen, was jedoch misslang.

Geilenkirchen, Diebstahl eines Fahrzeugs

In der Zeit von Do., 10.10.2019, 18:00 Uhr bis Fr., 11.10.2019, 06:00 Uhr, wurde ein auf der Leopold-Hoesch-Straße abgestellter Anhänger der Marke "Saris" mit HS-Kennzeichen entwendet.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell