Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Einbruch in Gaststätte

Borken (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Sonntag gewaltsam ein Fenster einer Gaststätte in Borken aufgehebelt und sich so Zugang zum Gebäude an der Von-Basse-Straße verschafft. Die Täter erbeuteten die Tageseinnahmen und Trinkgelder. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Borken entgegen: Tel. (02861) 9000.

