Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Unfallverursacher flüchtig

Isselburg (ots)

Circa 1.000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall, der sich auf dem Grenzweg in Isselburg ereignet hatte. Ein beschädigter Mercedes-Van hatte dort am Samstag im Zeitraum von 13.00 Uhr und 13.45 Uhr gestanden. Der Verursacher entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

