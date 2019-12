Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Geparkter Peugeot beschädigt

Bocholt (ots)

Einen Schaden in Höhe von circa 1.500 Euro hat ein Unbekannter an einem geparkten Pkw verursacht. Ereignet hatte sich der Vorfall am Freitagnachmittag, zwischen 13.40 Uhr und 15.10 Uhr auf der Ubierstraße in Bocholt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Leah Terhaar

Telefon: 02861 900 2222

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell