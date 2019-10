Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Mörlen - Blauer Sprinter beschädigt Gartenzaun - Zeugen gesucht

Mörlen (ots)

Am gestrigen Abend, 08.10.2019, 20.10 Uhr, kam es in der Westerwaldstraße in Mörlen zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines blauen MB Sprinter beschädigte hierbei einen Gartenzaun und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Hachenburg unter der Rufnummer 02662-9558-0.

