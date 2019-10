Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diez - Personenkontrollen -

Diez (ots)

Am Dienstag (08.10.2019) wurden im Bereich Diez durch Zivilstreifen der Polizeiinspektion Diez Personenkontrollen durchgeführt. Hierbei mussten mehrere Strafanzeigen und Ordnungswidrigkeiten erfasst werden.

Bei einer dreiköpfigen Gruppe stellte sich nachmittags heraus, dass gegen einen 49 Jahre alten Mann aus dem Bereich Diez ein Geldhaftbefehl vorlag. Dieser konnte durch Begleichung des ausgewiesenen Betrages abgewendet werden. Ein 32-jähriger aus der Gruppe wurde nach der Feststellung, dass gegen ihn zwei Haftbefehle vorlagen, der JVA Diez überstellt. Der dritte Mann, 35 Jahre alt, führte Marihuana mit sich.

Bei der Überprüfung einer Gruppe von Jugendlichen/Heranwachsenden am frühen Abend in einer Tiefgarage in der Wilhelmstraße ergab sich der Verdacht, dass alle vier mit Cannabis in Verbindung stehen könnten. Daher wurden sie auch als Beschuldigte belehrt.

Bei weiteren Kontrollen wurden noch mehrere Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz festgestellt. Hierunter fallen das Rauchen von Tabak, die Abgabe von Spirituosen an Minderjährige u. a. Die Gegenstände wurden sichergestellt und können von den Erziehungsberechtigten bei der Polizei abgeholt werden.

