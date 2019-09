Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zum Unfall auf A 44: Offenbar Alleinunfall; aktuell Vollsperrung

Kassel (ots)

(Beachten Sie bitte auch unsere heute, um 8:23 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/4370677 veröffentlichte Erstmeldung zu dem Unfall auf der A 44.)

Autobahn 44 (Landkreis Kassel): Wie die Beamten der Polizeiautobahnstation Baunatal von der Unfallstelle auf der A 44 in Fahrtrichtung Dortmund, etwa vier Kilometer hinter der Anschlussstelle Zierenberg, berichten, handelt es sich offenbar um einen Alleinunfall. Der Fahrer des umgekippten Sattelzuges ist ansprechbar und vermutlich eher leicht verletzt. Ersten Zeugenangaben zufolge soll der Sattelzug gegen 8:10 Uhr aus noch unbekannten Gründen zunächst nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Leitplanke gefahren sein. Als der Fahrer daraufhin gegenlenkte, kippte der Sattelzug und fiel auf die Seite. Der quer auf der Fahrbahn liegende Lkw, der Kunststoffrohre geladen hat, muss nun von einem Abschleppunternehmen geborgen werden.

Aktuell ist die Autobahn 44 in Richtung Dortmund an der Anschlussstelle Zierenberg voll gesperrt. Der Verkehr staut sich bereits auf 7 Kilometer. Es gilt die Empfehlung, ab Zierenberg der U 18 in Richtung Breuna zu folgen. Die Dauer der Sperrung kann derzeit nicht abgesehen werden.

Wir berichten nach.

Matthias Mänz Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1020

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell