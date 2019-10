Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Dreisbach - Unfallflucht in der Brunnenstraße

Dreisbach (ots)

Bereits am vergangenen Samstag, 05.10.2019, ereignete sich in der Brunnenstraße in Dreisbach eine Verkehrsunfallflucht. Wie die Geschädigte mitteilte, touchierte im Verlauf des Tages augenscheinlich ein Pkw den Grundstückszaun und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Hachenburg unter der Rufnummer 02662-9558-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hachenburg



Telefon: 02662-9558-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell