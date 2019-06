Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Brockdorf - Unfallflucht durch Radfahrer

Cloppenburg/Vechta (ots)

Am 18.06.19, gg. 07.35 Uhr, befuhr ein siebenjähriges Kind mit seinem Fahrrad den Radweg an der Langweger Straße in Brockdorf in Richtung Grundschule. In Höhe der dortigen Bushaltestelle kam dem Kind ebenfalls ein Radfahrer entgegen. Es kam zum Zusammenstoß und das Kind stürzte dabei. Der andere Radfahrer setzte seine Fahrt einfach fort, ohne sich um das gefallene Kind zu kümmern. Das Kind wurde dabei verletzt und das Fahrrad erheblich beschädigt. Der Radfahrer wird als männlicher, womöglich Jugendlicher beschrieben und hatte weiße Kopfhörer im Ohr. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Lohne, Tel. 04442-93160, in Verbindung zu setzen.

