Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel - Hygienepaletten entwendet

Am 18. Juni 2019 brachen unbekannte Täter in eine Firma an der Industriestraße ein und entwendeten über 260 Euro-Hygienepaletten. Zum Transport müssen die Unbekannten ein größeres Fahrzeug, eventuell einen Transporter, benutzt haben. Es entstand Sachschaden in Höhe eines vierstelligen Eurobetrags. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel (04474/310) oder die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471/18600) entgegen.

Emstek - Pkw beschädigt

Bislang unbekannte Täter besprühte in der Nacht zu Dienstag, 18. Juni 2019, einen Pkw rundherum mit silberner Farbe. Das Fahrzeug stand in der Nacht auf einem Stellplatz vor einem Wohnhaus an der Straße Zum Wehmers Weg. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek (Tel. 04473/2306) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

In der Zeit von Donnerstag, 13. Juni 2019, 15.00 Uhr, bis Samstag, 15. Juni 2019, 14.00 Uhr, kam es auf der Dechant-Hackmann-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer kam hier aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Grundstücksmauer. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471/18600) entgegen.

