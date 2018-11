POL-RZ: Leiche identifiziert

Ratzeburg (ots) - Medien-Information der PD Ratzeburg 26. November 2018 / Kreis Herzogtum Lauenburg - 26.11.2018 - Ratzeburg

Am 17.11.2018 wurde an der Badestelle in Utecht, am Ratzeburger See, eine Leiche gefunden. Das Untersuchungsergebnis der Rechtsmedizin liegt nun vor. Bei dem Leichnam handelt es sich um den, seit dem 03.10.2018 vermissten, 75-jährigen Segler.

